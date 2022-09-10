Фотошоп-мастер выполняет все просьбы своих клиентов, но результат всё равно становится для них неожиданным

Как же всем хочется, чтобы на фото всё выглядело идеально. Но если это не получается сделать самим, тогда на помощь приходят фотошоп-мастера, которые всегда готовы выполнить любое ваше пожелание. Пара кликов мышью, и ваша фотография засияет новыми красками! В ряды таких волшебников входит и Слава Зиновьев, который не отказывает своим клиентам в создании снимка их мечты, предварительно пошаманив над ним в фотошопе. Только вот подходит он к своей работе слегка неординарно. А как это проявляется, смотрите сами!

Грустная сказка

Женщина из будущего

Пупсик

Добавил щепотку страсти

Место, в котором побывал каждый

Уютно

Что-то на богатом

Что просил, то и получил

Андеграунд (undeground) с английского означает метро. Отсюда неудивительно, как парень телепортировался из своего дома в вагон, наполненный людьми.

Так лучше?

Просьба выполнена, шикарный ресторан предоставлен

Отличный улов! Держи крепче!

На фоне одинокого волка

Конь подан

Водопадище

Преступление, наказуемое уголовным сроком

А вы тоже чувствуете себя настоящим преступником, когда позволяете себе своей грязной ногой ступить на только что до блеска вымытый пол?

Горы до небес

Что-то из мира фантастики

А если вы тоже хотите прилететь в мир земной с другой планеты или обладать суперспособностями, то просто дайте знать об этом Славе. В группе во «ВКонтакте» парень открыл даже свою рубрику «Исправь моё фото, пожалуйста», где он с радостью помогает осуществить мечты своих подписчиков и делает их снимки просто безупречными.

Ты уверен, что это сердечко?

Если вам понравились работы этого креативного парня, который с фотошопом на «ты», тогда переходите сюда и смотрите ещё одну серию забавных фотографий.