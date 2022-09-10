FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
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FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital

FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital


Инвестиционный фонд FTX Ventures приобретет 30% акций основанной Энтони Скарамуччи компании SkyBridge Capital. Об этом говорится в пресс-релизе.


Сумма сделки не раскрывается.


«Инвестиции FTX Ventures обеспечат SkyBridge дополнительный оборотный капитал для финансирования инициатив роста и запуска новых продуктов. Кроме того, SkyBridge направит часть средств на покупку криптовалюты на $40 млн, чтобы сохранить ее на балансе в качестве долгосрочной инвестиции», — заявили в компании.


Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид в эфире CNBC отметил, что за последний год его команда близко познакомилась со SkyBridge Capital.



«Нам очень понравилось то, что они делают, и мы хотели стать частью этого», — отметил он.


Ранее СМИ сообщили о заморозке SkyBridge Capital погашения паев фонда Legion Strategies после обвала котировок акций и криптовалют. 


Около 20% портфеля структуры приходится на стартапы, которые не обладают высокой ликвидностью. Предполагалось, что часть из них получат публичный статус в этом году.


Проблемы испытывает и флагманский фонд Multi-Adviser Hedge Fund Portfolios. В беседе с The New York Times Скарамуччи сообщил, что инвесторы направили заявки на вывод $890 млн. На конец марта AUM структуры составлял $2 млрд — около 22% активов приходилось на вложения в криптовалюты.


Напомним, в июне FTX открыла криптолендинговой платформе BlockFi возобновляемую кредитную линию на $250 млн. Несколькими днями ранее аффилированная с Бэнкманом-Фридом Alameda Research предоставила Voyager Digital заем на $500 млн.


Впоследствии американское подразделение FTX выдало BlockFi еще один возобновляемый кредит на $400 млн, получив опцион на приобретение платформы за $240 млн.


В августе Bloomberg сообщил об интересе Бэнкмана-Фрида и основателя Tron Foundation Джастина Сана к приобретению 58% акций Huobi. Позднее глава FTX опроверг планы по поглощению биткоин-биржи.


Он также исключил покупку «проблемных» майнинговых фирм и обвинил гигантов в сфере цифровых активов в безразличии к ослабевшим компаниям.

# Экономика ftx, skybridge capital, новости
По материалам: ForkLog

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