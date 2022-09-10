FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital

Инвестиционный фонд FTX Ventures приобретет 30% акций основанной Энтони Скарамуччи компании SkyBridge Capital. Об этом говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки не раскрывается.

«Инвестиции FTX Ventures обеспечат SkyBridge дополнительный оборотный капитал для финансирования инициатив роста и запуска новых продуктов. Кроме того, SkyBridge направит часть средств на покупку криптовалюты на $40 млн, чтобы сохранить ее на балансе в качестве долгосрочной инвестиции», — заявили в компании.

Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид в эфире CNBC отметил, что за последний год его команда близко познакомилась со SkyBridge Capital.

"We've gotten to know the team over the last year. We'e been really excited about what they've been doing, and we wanted to become a part of that," says $FTX CEO @SBF_FTX about buying 30% stake in Skybridge Capital. pic.twitter.com/PE3meHf6xU — Squawk Box (@SquawkCNBC) September 9, 2022

«Нам очень понравилось то, что они делают, и мы хотели стать частью этого», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили о заморозке SkyBridge Capital погашения паев фонда Legion Strategies после обвала котировок акций и криптовалют.

Около 20% портфеля структуры приходится на стартапы, которые не обладают высокой ликвидностью. Предполагалось, что часть из них получат публичный статус в этом году.

Проблемы испытывает и флагманский фонд Multi-Adviser Hedge Fund Portfolios. В беседе с The New York Times Скарамуччи сообщил, что инвесторы направили заявки на вывод $890 млн. На конец марта AUM структуры составлял $2 млрд — около 22% активов приходилось на вложения в криптовалюты.

Напомним, в июне FTX открыла криптолендинговой платформе BlockFi возобновляемую кредитную линию на $250 млн. Несколькими днями ранее аффилированная с Бэнкманом-Фридом Alameda Research предоставила Voyager Digital заем на $500 млн.

Впоследствии американское подразделение FTX выдало BlockFi еще один возобновляемый кредит на $400 млн, получив опцион на приобретение платформы за $240 млн.

В августе Bloomberg сообщил об интересе Бэнкмана-Фрида и основателя Tron Foundation Джастина Сана к приобретению 58% акций Huobi. Позднее глава FTX опроверг планы по поглощению биткоин-биржи.

Он также исключил покупку «проблемных» майнинговых фирм и обвинил гигантов в сфере цифровых активов в безразличии к ослабевшим компаниям.