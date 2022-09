FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital

Инвестиционный фонд FTX Ventures приобретет 30% акций основанной Энтони Скарамуччи компании SkyBridge Capital. Об этом говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки не раскрывается.

«Инвестиции FTX Ventures обеспечат SkyBridge дополнительный оборотный капитал для финансирования инициатив роста и запуска новых продуктов. Кроме того, SkyBridge направит часть средств на покупку криптовалюты на $40 млн, чтобы сохранить ее на балансе в качестве долгосрочной инвестиции», — заявили в компании.

Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид в эфире CNBC отметил, что за последний год его команда близко познакомилась со SkyBridge Capital.

"We've gotten to know the team over the last year. We'e been really excited about what they've been doing, and we wanted to become a part of that," says $FTX CEO @SBF_FTX about buying 30% stake in Skybridge Capital. pic.twitter.com/PE3meHf6xU