Горняки и пожарные не смогут работать с расстройством настроения

Представители каких профессий должны периодически проходить психиатрическое освидетельствование

С 1 сентября последняя версия списка противопоказаний для профессий, связанных с источниками повышенной опасности, утратила силу. Актуализировать его призван проект постановления Правительства. «Парламентская газета» ознакомилась с его текстом.

Барьер для карьер

Есть профессии, представители которых должны быть не только физически крепки, но и психически устойчивы. К примеру, пассажиры самолета или поезда не хотели бы волноваться за свою безопасность, поэтому должны быть уверены, что тот, кто за пультом управления, достойно выполнит свои обязанности. Поэтому перед тем, как поступить на работу, связанную с повышенной опасностью и ответственностью за жизнь других людей, претенденты проходят медицинское освидетельствование у врачей-психиатров.

В документе Правительства как раз подробно описаны психиатрические заболевания, которые могут поставить крест на карьере. В их числе деменция при болезни Альцгеймера, шизофрения, умственная отсталость. Также человека не допустят к опасной работе, если у него будут выявлены расстройства настроения (аффективные расстройства) или невротические расстройства, которые часто связаны со стрессом. Нельзя будет трудиться с расстройством личности и поведения, а также при общих расстройствах психологического развития.

Также Лазарев рассказал, что первый раз психиатрическое освидетельствование потенциальных работников проводится перед устройством на работу и до основного медосмотра. Далее — не реже чем в пять лет. Кстати, основанием для этой процедуры может быть только направление, выданное работодателем.

Спокойствие, только спокойствие

Как гласит перечень медицинских психиатрических противопоказаний для труда повышенной опасности, это может быть девизом для многих профессий. Например, педагогов и всех, кто занимается присмотром и уходом за детьми. В этот же список входят те, кто управляет различными транспортными средствами — пилоты, машинисты поездов, водители общественного транспорта и даже машинисты башенных кранов.

Без визы врача о наличии душевного равновесия к работе не допустят и специалистов, чья деятельность связана с применением взрывчатых веществ, работников ядерных установок, тех, кто по роду службы использует оружие или допущен к государственной тайне. Это касается и горняков, спасателей, пожарных, энергетиков и специалистов водоканалов.

Лазарев объяснил, почему проверять психическое здоровье у представителей этих профессий надо не реже чем раз в пять лет: «Комиссия проходит именно с такой периодичностью, чтобы, если будут выявлены какие-либо отклонения, человек мог лечиться». По его словам, варианты лечения могут быть разные: диспансерное наблюдение или более щадящее консультативное.

«Психические заболевания могут протекать по-разному, например, у человека мог быть один эпизод лечения от депрессии, но через пять лет он абсолютно нормально себя чувствует», — подытожил эксперт.