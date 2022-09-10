Государство профинансирует покупку новых самолетов

Правительство продлило программу субсидирования кредитов для лизинговых компаний, закупающих отечественную авиатехнику. Такое постановление кабмина от 26 августа 2022 года №1495 вступает в силу 10 сентября.

По новым правилам программа субсидирования будет распространяться не только на кредиты, взятые с 2008 по 2021 год, но и на займы, оформленные в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета направят около 10 миллиардов рублей.

«Важно, что это не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров», — отметил Михаил Мишустин на заседании кабмина 2 сентября.





На сайте Правительства, также отмечается, что сейчас в рамках программы субсидируется приобретение 59 самолетов «Сухой Суперджет». В том числе — семи машин, построенных в текущем году.

Программа была запущена в 2012 году. Государство возмещает 90 процентов затрат на уплату процентов по кредиту.

Постановлением кабмина также уточняются порядок выделения субсидий и требования к организациям-получателям средств.



