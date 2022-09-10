Грант решил уйти с Дом-2
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Грант решил уйти с Дом-2

Грант решил уйти с Дом-2
После нервного срыва и массы других проблем Артём Грант оставил Дом-2 и отправился домой в Минск на неопределённое время. После того, как Арина Ким открыла всем глаза, появляться в ближайшее время на телестройке ему точно не стоит. Артем Грант принял решение временно покинуть Дом-2 и отправиться к родителям в Минск, чтобы прийти в себя после реабилитации и нервного срыва, который случился благодаря стараниям Арины Ким. Гранта уже заочно отправляли на реабилитацию, а всё из-за того, что остальным участникам стало известно от Арины.

Может быть это очередной спектакль и Артём просто хочет, чтобы ведущие начали уговаривать его вернуться или же устроили проверку для Ким? Кроме того, столь хитрый ход позволил ему снять собственную кандидатуру с мужского голосования, которое проходит каждую пятницу и тем самым избежать вылета с проекта. Арина Ким организовала против него заговор, так что это было бы неизбежно.

К слову, уже известно, кого в итоге выставили за ворота вместо Артёма Гранта. На голосовании уйти с Дом-2 пришлось Артёму Фишеру. Парень так и не смог построить отношения на проекте и не предоставил весомых аргументов, почему именно он должен остаться.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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