Грант решил уйти с Дом-2

Вадим Карасев

Артем Грант принял решение временно покинуть Дом-2 и отправиться к родителям в Минск, чтобы прийти в себя после реабилитации и нервного срыва, который случился благодаря стараниям Арины Ким. Гранта уже заочно отправляли на реабилитацию, а всё из-за того, что остальным участникам стало известно от Арины.Может быть это очередной спектакль и Артём просто хочет, чтобы ведущие начали уговаривать его вернуться или же устроили проверку для Ким? Кроме того, столь хитрый ход позволил ему снять собственную кандидатуру с мужского голосования, которое проходит каждую пятницу и тем самым избежать вылета с проекта. Арина Ким организовала против него заговор, так что это было бы неизбежно.К слову, уже известно, кого в итоге выставили за ворота вместо Артёма Гранта. На голосовании уйти с Дом-2 пришлось Артёму Фишеру. Парень так и не смог построить отношения на проекте и не предоставил весомых аргументов, почему именно он должен остаться.