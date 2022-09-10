Григорий Заславский отметил высокую конкуренцию на выборах

Вадим Карасев

Российский театральный критик, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа с 2016 года Григорий Заславский отметил высокую конкуренцию на сентябрьских выборах.

К сожалению, уже нельзя агитировать, а я бы воспользовался этой возможностью, так как в этом году у нас очень хорошие кандидаты. Я с ними познакомился раньше и с их стороны увидел желание, чтобы жители района узнали об их планах и стремлениях. Также импонирует, что они активно пытались узнать, что хотели бы сами граждане.