IGN опубликовали 30+ минут геймплея Lies of P — ожидаемой Souls-RPG для Game Pass
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IGN опубликовали 30+ минут геймплея Lies of P — ожидаемой Souls-RPG для Game Pass

IGN опубликовали 30+ минут геймплея Lies of P — ожидаемой Souls-RPG для Game Pass


Одним из приятных сюрпризов прошедшего Gamescom стал анонс игры Lies of P для подписки Game Pass. Ожидаемая Souls-like RPG в мрачном мире с Пиноккио в главной роли должна выйти в 2023 году, при этом разработчики в последнее время позволяют многим СМИ оценить проект.

На канале IGN опубликовали более чем 30-минутный ролик с геймплеем Lies of P. При этом, видео является только первой частью, вторую обещают показать в понедельник.


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Напомним, Lies of P собрала максимум наград в рамках прошедшего Gamescom.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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