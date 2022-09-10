IGN опубликовали 30+ минут геймплея Lies of P — ожидаемой Souls-RPG для Game Pass

Вадим Карасев





Одним из приятных сюрпризов прошедшего Gamescom стал анонс игры Lies of P для подписки Game Pass. Ожидаемая Souls-like RPG в мрачном мире с Пиноккио в главной роли должна выйти в 2023 году, при этом разработчики в последнее время позволяют многим СМИ оценить проект.

На канале IGN опубликовали более чем 30-минутный ролик с геймплеем Lies of P. При этом, видео является только первой частью, вторую обещают показать в понедельник.

Watch this video on YouTube

Напомним, Lies of P собрала максимум наград в рамках прошедшего Gamescom.