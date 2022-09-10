Интернет-издание TJ закрылось
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Интернет-издание TJ закрылось

Интернет-издание TJ закрылосьЗаблокированное Роскомнадзором интернет-издание TJ закрылось

Популярное в России интернет-издание TJ (ранее было известно как TJournal) закрылось. Сейчас вместо главной страницы сайта стоит заглушка со ссылками на архив статей редакции.

TJournal функционировал с 2011 года. Издание специализировалось на новостях из мира интернета и технологий, а также резонансных инфоповодах из политической, социальной и культурной сфер.

TJ был заблокирован в России в марте. Роскомнадзор тогда заявил, что доступ к изданию был ограничен в связи с публикацией фейков, в том числе о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины. Перед этим ресурс также подвергся блокировке в Белоруссии.

Ранее в TJ объяснили, что компания «Комитет», владеющая TJ, после начала спецоперации на Украине потеряла существенную часть рекламной выручки и с марта 2022 года начала «прожигать запасы». Как заявили в редакции, в связи с этим в издании и в других проектах «Комитета» произошли сокращения сотрудников. А после блокировки посещаемость сайта сократилась в пять раз. «Совет директоров компании после долгих дискуссий принял решение закрыть проект», — резюмировали в издании.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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