Иосиф Пригожин будет ведущим скандального шоу

Продюсер Иосиф Пригожин в отсутствии гастролей жены решил попробовать себя в новом амплуа. Зрители обсуждают неожиданное назначение Иосифа Пригожина ведущим шоу «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой. Ранее вместе с ней в кадре был Антон Привольнов. О назначении стало известно сегодня: информацию раскрыл сам Иосиф Пригожин, сообщив, что первый эфир с его участием выйдет на НТВ 18 сентября. Они с Лерой Кудрявцевой будут разбирать слухи о звездах шоу-бизнеса и обсуждать последние новости культуры. «Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звездах и шоу-бизнесе все, так что мне будет, чем поделиться со зрителями, но в роли телеведущего ранее я никогда не был. Страшно ли мне? Да! Лера Кудрявцева — профессиональная ведущая, а мне еще предстоит влиться в процесс и многому научиться», — говорит Пригожин о новом статусе.Именитый продюсер, работавший с самыми известными звездами шоу-бизнеса, уже готовится к новой для себя роли. Съемки требуют большой отдачи и внимания, поэтому Пригожин активно включился в работу и ждет не дождется результата. «Трудно сказать, справлюсь ли я с задачей. Но я очень люблю эксперименты, а это один из способов открыть в себе новые способности. Я готов пробовать. А вдруг у меня действительно есть талант ведущего? Посмотрим. С Лерой мы знакомы очень-очень давно, у нас теплые, хорошие, приятельские отношения. Надеюсь, получится и отличный дуэт», — объяснил Иосиф. Поклонники в соцсетях позитивно восприняли эту новость, ведь Пригожин уже давно является активным спикером и комментирует последние новости шоу-бизнеса. Делает он это интересно и необычно, поэтому с задачей ведущего может справиться спокойно. Но многие удивляются, куда дели Антона Привольнова, ведь он вел шоу с Лерой несколько месяцев. Он никуда не переехал, как многие могли подумать, недавно в соцсетях он рассказывал о работе в сериале и на телевидении.