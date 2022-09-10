Ирина Салтыкова поделилась секретом идеальной фигуры, опубликовав фото в купальнике
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Ирина Салтыкова поделилась секретом идеальной фигуры, опубликовав фото в купальнике

Ирина Салтыкова поделилась секретом идеальной фигуры, опубликовав фото в купальнике
56-летняя певица Ирина Салтыкова  выложила фото в купальнике, на котором выглядит как молодая девушка. Накануне, 9 сентября, все отмечали Всемирный день красоты. Наши знаменитости доказывают, что красивой можно быть в любом возрасте: и в сорок лет, и в пятьдесят. Так, Ирине Салтыковой в мае этого года исполнилось 56 лет, но кто этому поверит? Певица выглядит прекрасно, и ее стройной фигуре и вовсе позавидуют молоденькие девушки – это доказывает фотография в купальнике, которой артистка поделилась в своем блоге в социальных сетях. Ирина позирует в смелом бикини белого цвета, подчеркивающем все изгибы ее фигуры.
Салтыкова рассказала, что помогает ей сохранять молодость и привлекательность. «Конечно, нужны маски для лица и очищающие кожу средства. Выпивать стакан воды по утрам я привыкла уже давно. Вода – это всегда хорошо. Но также важен образ жизни. Если нет вредных привычек, то и выглядеть будешь лучше. Ну и никуда без физической нагрузки», — поделилась Ирина с «Антенной». Ирина Салтыкова никогда не скрывала свой возраст. Напротив, она даже считает, что ее годы — это богатство. Так чего же их стесняться? Певица уверяет, что за всю свою жизнь не сделала ни одного укола. «Современные женщины просто помешаны на гиалуроновой кислоте. Они уверены, что искусственная гиалуронка сделает их снова молодыми и привлекательными, что кожа лица станет упругой и подтянутой. Но эффект держится максимум неделю, а потом гиалуронка рассасывается и кожа возвращается в исходное положение... Терпеть боль и тратить на это деньги ради непродолжительного результата — зачем? У меня много знакомых, которые себе и нити вставляли, и жир вкачивали, но я не увидела разницы. Вернее, видно, что что-то сделали с собой, были попытки себя улучшить, но ничего из этого не вышло»,  — рассказывала певица в интервью «7Дням».
# Шоу-бизнес Салтыкова Ирина
По материалам: z-aya

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