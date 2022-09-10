Исследование: Мир находится на грани катастрофы и переломного момента в климате
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Исследование: Мир находится на грани катастрофы и переломного момента в климате

Исследование: Мир находится на грани катастрофы и переломного момента в климате

Мир находится на грани масштабных климатических переломных моментов, говорится в результатах исследования европейских ученых, опубликованных The Guardian. Авторы работы констатируют: человечество должно принять срочные меры для сохранения климата, иначе не избежать катастрофы.

Ученые объяснили, что сейчас климат теплее, чем когда-либо за последние 5 тысяч лет. После глобального потепления на 1 градус Цельсия Земля ушла из "безопасного" климатического состояния. Речь идет о разрушении ледяной шапки Гренландии, которое привело к повышению уровня моря на 27 см, повлияло на Гольфстрим (ключевое течение в Северной Атлантике) и спровоцировало резкое таяние богатой углеродом вечной мерзлоты.


При потеплении на полтора градуса становятся возможны такие климатические переломные моменты, как потеря лесного массива в северном полушарии и всех горных ледников. Если температура повысится на 2 градуса, высоким станет риск многочисленных катастрофических изменений, которые создадут каскад катастроф, накладываясь друг на друга.

"Это ставит Землю на путь преодоления множества опасных переломных моментов, которые будут иметь катастрофические последствия для людей по всему миру. Чтобы поддерживать пригодные для жизни условия на Земле и обеспечивать стабильные общества, мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить наступления этих моментов", - подчеркнул профессор Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат, входивший в исследовательскую группу.

Исследователи отметили потенциальные переломные точки, изучаемые в настоящее время. Это потеря кислорода в океане и крупные сдвиги в индийском летнем муссоне. Резкое таяние вечной мерзлоты происходит на 70 лет раньше планируемого срока, приближая климатический кризис. Гигантские ледяные щиты, океанские течения и регионы вечной мерзлоты, вероятно, уже прошли точку необратимых изменений. Ослабление циркуляции Атлантического океана, лежащей в основе Гольфстрима, может привести к большому количеству штормов, более интенсивным зимам и разрушительным засухам на территории Европы. Ослабленный Гольфстрим еще более повысит уровень моря на атлантическом побережье Соединенных Штатов.

Предполагаемый диапазон глобального нагрева, необходимый для прохождения температуры переломного момента

Десятая часть льда горного ледника в мире растает уже к середине века, даже если человечество достигнет целей Парижского соглашения по климату. В период с 2021 по 2050 год средний массовый убыток ледяного покрова будет равнозначен таянию каждую секунду почти пяти олимпийских бассейнов со льдом.

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По материалам: uposters.ru

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