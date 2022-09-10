Исследование: Мир находится на грани катастрофы и переломного момента в климате
Мир находится на грани масштабных климатических переломных моментов, говорится в результатах исследования европейских ученых, опубликованных The Guardian. Авторы работы констатируют: человечество должно принять срочные меры для сохранения климата, иначе не избежать катастрофы.
Ученые объяснили, что сейчас климат теплее, чем когда-либо за последние 5 тысяч лет. После глобального потепления на 1 градус Цельсия Земля ушла из "безопасного" климатического состояния. Речь идет о разрушении ледяной шапки Гренландии, которое привело к повышению уровня моря на 27 см, повлияло на Гольфстрим (ключевое течение в Северной Атлантике) и спровоцировало резкое таяние богатой углеродом вечной мерзлоты.
При потеплении на полтора градуса становятся возможны такие климатические переломные моменты, как потеря лесного массива в северном полушарии и всех горных ледников. Если температура повысится на 2 градуса, высоким станет риск многочисленных катастрофических изменений, которые создадут каскад катастроф, накладываясь друг на друга.
Исследователи отметили потенциальные переломные точки, изучаемые в настоящее время. Это потеря кислорода в океане и крупные сдвиги в индийском летнем муссоне. Резкое таяние вечной мерзлоты происходит на 70 лет раньше планируемого срока, приближая климатический кризис. Гигантские ледяные щиты, океанские течения и регионы вечной мерзлоты, вероятно, уже прошли точку необратимых изменений. Ослабление циркуляции Атлантического океана, лежащей в основе Гольфстрима, может привести к большому количеству штормов, более интенсивным зимам и разрушительным засухам на территории Европы. Ослабленный Гольфстрим еще более повысит уровень моря на атлантическом побережье Соединенных Штатов.
Десятая часть льда горного ледника в мире растает уже к середине века, даже если человечество достигнет целей Парижского соглашения по климату. В период с 2021 по 2050 год средний массовый убыток ледяного покрова будет равнозначен таянию каждую секунду почти пяти олимпийских бассейнов со льдом.