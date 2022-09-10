Из России началось бегство фигуристок в другие сборные

Вадим Карасев

Российская фигуристка Софья Шифрина, занимающаяся в академии Евгения Плющенко, сменила "спортивное гражданство" и теперь будет выступать за Израиль.

Переход в состав сборной Израиля подтвердил сам Плющенко.

"Да, Софья будет выступать за сборную Израиля, все верно", — рассказал двукратный олимпийский чемпион.

Юная спортсменка изменила данные о своем профиле в соцсетях, указав национальную команду Израиля в качестве той, за которую она выступает. Федерации двух стран пока публично не объявили о смене фигуристкой "спортивного гражданства".

Как отмечают спортивные журналисты, с начала 2022-го в Федерацию фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) поступило 19 обращений о просьбе сменить "спортивное гражданство".

В конце лета фигуристки-юниорки Алекса Волкова, Инга Гургенидзе, Ульяна Ширяева и Мария Дмитриева сменили сборные. Ни одна из девушек, однако, не занимала высокие места даже на внутренних соревнованиях.

Знаменитая фигуристка и впоследствии тренер Татьяна Тарасова заявила, что смена сборной никак не связана с санкциями и отстранениям. По словам специалиста, беспокоиться из-за этого не стоит, поскольку чаще всего "спортивное гражданство" меняют фигуристки "второго-третьего эшелона".

"Это совсем не связано с тем, что мы отстранены от соревнований. Так было всегда, каждый год. Этих фамилий вы даже не слышали", – отметила она.



Ранее Первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что гордится тем, что она русская, и не хочет менять гражданство, однако ради продолжения карьеры на такой шаг пойти готова.

Выступавшая за сборную Украины биатлонистка Екатерина Бех ещё весной захотела вернуть российское гражданство. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что смена сборной для Бех юридически возможна, однако все будет зависеть от спортивных результатов девушки.