Яна Поплавская в шоке от огромного внимания к смерти королевы Англии

Актриса Яна Поплавская возмущена, что все таблоиды только и пишут о Елизавете II. Королева Великобритании Елизавета II умерла в своей шотландской резиденции на 97-м году жизни 8 сентября. Скорбь по этому поводу выразили не только англичане, но и жители России. Актриса Яна Поплавская устала наблюдать за таблоидами эти дни и читать в ленте новости про королеву. Об этом звезда скептически написала в своем телеграме, заметив, что никакой особой близости у соотечественников с ушедшей не было.«Очень тяжело переживаю смерть королевы — ведь второй день невозможно читать ленты соцсетей. Столько стенаний, горечи и слез! Едва ли не каждый второй россиянин страдает так, будто потерял родную бабушку. Будто каждый всю свою жизнь обращался к ней: «Бабулечка, роднулечка, моя королева!» Как же теперь жить без нее, внучата? Но скажу честно, я желаю каждому прожить не меньше, чем Елизавета II. И так же по-королевски!» — высказалась Поплавская.