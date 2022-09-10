Экспериментальные воздушные суда разрешили использовать для пожаротушения

Установлена возможность использования экспериментальных воздушных судов для пожаротушения, дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания. Такое постановление Правительства от 1 сентября 2022 года № 1530 вступает в силу 10 сентября.

Документ вносит изменения в пункт 2 постановления кабмина от 30 июля 1999 года № 862. Согласно тому документу, федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся государственные воздушные суда, получили право использовать их для нерегулярных коммерческих перевозок пассажиров и грузов, а организации, на балансе которых находятся экспериментальные воздушные суда, — использовать их для перевозки грузов за плату на договорной основе по специальным программам.





Новое постановление устанавливает возможность использования экспериментальных воздушных судов для пожаротушения, дежурства авиационных сил и средств поиска и спасания.



