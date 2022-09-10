Эксперт предупредил о рисках снижения биткоина к $10 000

Трейдер под псевдонимом filbfilb в интервью Cointelegraph допустил падение биткоина с текущих уровней до $10 000–$11 000. В 2018 году он получил известность благодаря корректному прогнозу завершения медвежьего рынка.

По словам специалиста, биткоин стал сильно коррелировать с Nasdaq, который находится под огромным давлением из-за политики ФРС. Первая криптовалюта ведет себя как рискованный актив, а не как страховка против инфляции.

filbfilb отметил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для жителей и политиков Евросоюза, последствия которой негативным образом скажутся на ходлерах. Важно будет то, как страны Старого Света смогут справиться с энергетическим кризисом.

По его словам, все в руках дипломатов, которые могут предотвратить чрезвычайную ситуацию. В противном случае рисковые активы ждет непростое будущее, что скажется и на позициях криптовалют. Важен диалог с Россией и НАТО — чем раньше он начнется, тем выше будет минимум биткоина, подчеркнул эксперт.

В отличие от предыдущих медвежьих фаз на этот раз все немного иначе в контексте драйверов. С точки зрения технической картины, напротив, идет типичная коррекция в пределах обычного временного горизонта. Из-за отсутствия большой проторговки в зоне $10 000–$20 000, падение может продлиться вплоть до $10 000–$11 000.

Трейдер назвал «очевидным» ралли биткоина в первом квартале 2023 года. Он видит для этого две причины:

первая — сезонный фактор. Нисходящие тренды заканчиваются через 1000 дней после халвинга (этот срок наступит в начале следующего года);

вторая — смена настроений на позитивные, исходя из теории игр. С вероятностью 2/3 эксперт предположил, что Европа выдержит предстоящую зиму, поскольку если дела пойдут плохо, это увеличит вероятность диалога, который принесет стабильность в краткосрочной перспективе.

Специалист также прокомментировал предстоящий The Merge в сети Ethereum. Он отметил, что сокращение эмиссии актива может подстегнуть рост монеты. В то же время эксперт не исключил дамп после самого события, сославшись на реакцию биткоина после халвинга, который по своему эффекту похож на слияние.

Собеседник издания напомнил о предстоящем отчете по инфляции в США 13 сентября.

Положительные новости и срабатывание аксиомы «покупай на слухах, продавай по факту» могут привести к опережающей динамике биткоина. В дальнейшем, при условии отсутствия проблем после The Merge, преимущество будет уже на стороне Ethereum, добавил он.

Напомним, в августе биткоин почти вдвое превзошел по падению вторую по капитализации криптовалюту.

7 сентября котировки биткоина впервые с середины июля опустились к отметке $18 500. Спустя два дня цена цифрового золота вернулась на отметки выше $21 000.

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