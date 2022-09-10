Эксперты НОМ обработали свыше 16 тыс. сообщений с избирательных участков за полтора дня ЕДГ
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Эксперты НОМ обработали свыше 16 тыс. сообщений с избирательных участков за полтора дня ЕДГ

Эксперты НОМ обработали свыше 16 тыс. сообщений с избирательных участков за полтора дня ЕДГ

В Экспертном центре НОМ обработано более 16 тысяч сообщений с избирательных участков, поступивших на Карту сообщений НОМ, сообщил федеральный координатор НОМ, член Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Алексей Песков.

"Всесторонняя проверка обеспечивается за счет оперативной коммуникации с наблюдателями, экспертами, общественными штабами и очевидцами", - пояснил эксперт.


Специалисты Экспертного центра НОМ совместно с представителями мониторинговой группы СПЧ два дня занимаются мониторингом сообщений, приходящих от общественных наблюдателей на Карту сообщений НОМ. Их задача – оперативно давать экспертную оценку всех инцидентов на участках, а также консультировать региональные штабы при возникновении сложных ситуаций.

Песков сообщил, что наблюдается большое количество фейков, многие из них имеют одинаковую структуру, но распространяются в разных территориях.

"Мы фиксируем обилие фейков, многие из них типичны, имеют одну заготовленную структуру, распространяются в разных территориях. Один из недавних фейков – ситуация во Владивостоке, где наблюдатели зафиксировали распространение листовки, согласно содержанию которой допуск на избирательный участок для голосования осуществляется только по пцр-тесту на covid. Была проведена проверка, по результатам которой стало известно, что официальная листовка избирательной комиссии совершенно иного образца, а найденная наблюдателями – не имеет никакого отношения к официальной деятельности комиссий. Эксперты в регионе обратили внимание общественности на такие провокационные материалы и призвали не руководствоваться ими", - рассказал эксперт.

Песков отметил новый тренд проходящей кампании – отсутствие грубых нарушений, влияющих на результаты и ход выборов. По его словам, проблемные сигналы поступают, но они оперативно выявляются системой мониторинга и устраняются.

"Такой механизм по предупреждению проблемных ситуаций в зачатке обеспечивается за счет высокого уровня подготовки общественных наблюдателей, которые прошли обучение по программе, разработанной НОМ совместно с ОП РФ", - подчеркнул он.

По итогам работы первого дня эксперт отметил минимальные проблемы по обеспечению сохранности бюллетеней в ночное время и по работе с сейф-пакетами.

"Это подтверждает наш довод о том, что основная масса сообщений о возможных нарушениях поступает не от наблюдателей, а рождается именно на просторах сети, и нередко является неприкрытой попыткой дискредитировать выборные институты", - считает Песков.

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По материалам: uposters.ru

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