Эксперты НОМ поделились результатами наблюдений первого дня голосования на выборах - 2022

Вадим Карасев

Перед стартом ЕДГ общественные наблюдатели обнаружили распространяемые в сети призывы уносить бюллетени с собой, портить их и выкладывать на определенном ресурсе, сообщает телеграм-канал главы комиссии Госдумы по борьбе с вмешательством извне Василия Пискарева.

Активные пользователи сети выяснили, что распространением призыва занимались структуры, аффилированные с иноагентами и представителями нежелательных организаций.

Это технология подготовки почвы для массового вброса в информационное пространство нарисованных фейковых бюллетеней, поскольку проверить подлинность таких бюллетеней не представляется возможным, а нарисовать в Интернете можно что угодно и в любом количестве.







