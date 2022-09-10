Эксперты НОМ поделились результатами наблюдений первого дня голосования на выборах - 2022
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Эксперты НОМ поделились результатами наблюдений первого дня голосования на выборах - 2022

Эксперты НОМ поделились результатами наблюдений первого дня голосования на выборах - 2022

Перед стартом ЕДГ общественные наблюдатели обнаружили распространяемые в сети призывы уносить бюллетени с собой, портить их и выкладывать на определенном ресурсе, сообщает телеграм-канал главы комиссии Госдумы по борьбе с вмешательством извне Василия Пискарева. 

Активные пользователи сети выяснили, что распространением призыва занимались структуры, аффилированные с иноагентами и представителями нежелательных организаций.


Это технология подготовки почвы для массового вброса в информационное пространство нарисованных фейковых бюллетеней, поскольку проверить подлинность таких бюллетеней не представляется возможным, а нарисовать в Интернете можно что угодно и в любом количестве.



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По материалам: uposters.ru

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