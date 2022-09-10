Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара
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Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара

Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из СоледараГлава Чечни Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении союзных войск из Соледара

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, и назвал «полной чушью» разговоры про «отступление и подобное».

По его словам, с соледарского направления поступают бодрые новости от боевого генерала, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. «Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия», — подчеркнул Кадыров.

Глава республики рассказал, что ночью военные вступили в боестолкновение с противником, отбили еще один укрепрайон, подбили технику и взяли «трофей в виде БМП», «угнанный, к слову, прямо из-под носа» украинских военных в самом начале штурма.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении, это делалось в целях достижения целей спецоперации на Украине.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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