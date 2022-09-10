Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара

Вадим Карасев

Глава Чечни Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении союзных войск из Соледара

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, и назвал «полной чушью» разговоры про «отступление и подобное».

По его словам, с соледарского направления поступают бодрые новости от боевого генерала, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. «Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия», — подчеркнул Кадыров.

Глава республики рассказал, что ночью военные вступили в боестолкновение с противником, отбили еще один укрепрайон, подбили технику и взяли «трофей в виде БМП», «угнанный, к слову, прямо из-под носа» украинских военных в самом начале штурма.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении, это делалось в целях достижения целей спецоперации на Украине.