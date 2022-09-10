Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного состояния
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Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного состояния

Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного состояния

Депрессия считается одним из самых распространенных заболеваний на земле. По данным статистики, женщины страдают этим заболеванием в два раза чаще, чем мужчины. Однако мужская депрессия проходит гораздо тяжелее и длится значительно дольше, чем женская.

Чем отличается мужская депрессия от женской


Депрессия — это негативное эмоциональное состояние человека, сопровождающееся изменениями его когнитивных способностей. Утрата жизненной энергии, плохое настроение в течение длительного времени, апатия и отсутствие мотивации — основные признаки депрессивного состояния, которое требует немедленного вмешательства.

У мужчин эти процессы протекают более остро и имеют меньше шансов на благополучный исход без соответствующего лечения, так как они по своей природе более скрытны и не склонны просить помощи у окружающих. Поэтому близкие люди должны знать признаки депрессии, чтобы в случае необходимости вовремя помочь мужчине с ними справиться.

Основными триггерами мужской депрессии чаще всего являются:

  • ощущение собственной ненужности;
  • материальные проблемы;
  • проблемы в отношениях с женщинами;
  • неудачи в профессиональной сфере, бизнесе или творчестве;
  • неизлечимые болезни.

Существуют и другие причины, которые могут вызывать депрессию — появление в семье ребенка, конфликты с детьми или родителями, приближение старости.

Какую помощь можно оказать мужчине в борьбе с депрессией


Справиться с депрессией самостоятельно бывает очень сложно, но это может оказаться эффективным, если близкие люди придут мужчине на помощь. Для этого членам семьи необходимо согласованно действовать в нужном направлении.

У людей, страдающих депрессией, часто занижена самооценка, поэтому исключительно важно поддерживать у мужчины уверенность в себе, постараться убедить его в том, что ваше отношение к нему не поменялось, и вы готовы ему помочь преодолеть сложный период. Не надо настаивать на необходимости каких-то мероприятий, помогающих справиться с депрессией — медитации, прогулках на свежем воздухе, занятиях спортом. Просто предложите ему заниматься этим вместе.

Старайтесь чаще разговаривать с мужчиной, поднимать ему настроение, смейтесь, рассказывайте какие-то веселые истории, проводите время за совместным просмотром фильма или какой-то передачи, делитесь впечатлениями.

И самое важное — постарайтесь оградить мужчину от вредных привычек, которые не позволяют справиться с депрессией, а только усугубляют состояние и ухудшают самочувствие.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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