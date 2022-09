Команда Gears of War анонсировала новую инициативу Never Fight Alone

Вадим Карасев





Студия The Coalition, известная по серии Gears of War, анонсировала новую инициативу Never Fight Alone (Никогда не сражайся один). В рамках этой инициативы команда The Coalition начнет перечислять 1/100 от всей своей чистой прибыли от продаж игр и мерча организациям, которые занимаются профилактикой одиночества и снижением риска суицидов. Студия The Coalition уточнила, что будет делать такие перечисления на протяжении многих лет, а первая организация, которая получит от них помощь, это Crisis Text Line.

В анонсе инициативы Never Fight Alone разработчики говорят, что сейчас настоящая «эпидемия одиночества». Они попросили игроков выделить время, чтобы сегодня же проведать своих друзей и родственников. The Coalition просит вспомнить о тех людях, которые могут быть одиноки, позвонить им, отправить сообщение или другим образом дать понять, что они кому-то нужны.

В рамках запуска инициативы студия The Coalition и Crisis Text Line выпустили футболку, которую можно приобрести в Xbox Gear Store. Полученные за нее средства пойдут в организацию Crisis Text Line.