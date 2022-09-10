Константин Богомолов выпрашивает мебель у поклонников

Режиссер Константин Богомолов остался без финансов. Муж светской львицы, являющийся художественным руководителем Театра на Малой Бронной, сделал неожиданное объявление. Муж Ксении Собчак сообщил, что в настоящее время занимается обустройством актерского буфета, однако по каким-то причинам мебель для этого помещения он покупать не планирует. Режиссер понадеялся, что обставить пространство для членов труппы ему помогут неравнодушные поклонники. «Это особенное пространство для наших сотрудников, поэтому мы стремимся создать в нем теплую атмосферу семейного уюта, ощущение дома. Мы уверены, что лучше всего с этой задачей справится мебель с историей, заряженная доброй энергетикой. Нам подойдут старые или даже старинные деревянные столы разного формата, комод и буфет. Если у вас или ваших знакомых есть подходящая мебель в хорошем состоянии, мы будем рады принять ее в дар», — написал Богомолов в посте в соцсети.Найдутся ли люди, готовые пожертвовать театру свою мебель, пока не известно, однако инициатива художественного руководителя уже вызывала массу едких комментариев в адрес Константина и его супруги. Интернет-пользователи недоумевают: неужели у Богомолова туго с финансами? И почему тогда он не займет денег у своей состоятельной жены, зарабатывающей миллионы? «Удивительно, но театру на Малой Бронной похоже не хватает денег на приобретение мебели в актерский буфет», «Богомолов просит в дар мебель для театра. Муж Собчак, у которой одно кольцо стоит 600 миллионов рублей, решил обставить театральный буфет», — пишут авторы Telegram-каналов. Богомолов вопросы про безденежье никак не комментировал. Однако еще весной на пресс-конференции, посвященной открытию Театра на Малой Бронной после реконструкции, он утверждал, что культурное учреждение лишь на 30% финансируется государством, а остальные средства берет у спонсоров.