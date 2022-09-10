Кристина Орбакайте, воссоединившись с Пугачевой, внезапно преобразилась

51-летняя певица Кристина Орбакайте посетила салон красоты своего друга Влада Лисовца. Кристина Орбакайте последние полгода практически не общалась с Аллой Пугачевой. За это время они виделись всего раз – в Прибалтике, куда Примадонна перебралась с детьми из Израиля. Однако стоило певице вернуться в Россию, как она сразу же воссоединилась со старшей дочерью. Встреча с мамой, судя по всему, благотворно повлияла на Орбакайте и как будто бы сняла камень с ее души, так что она даже решилась на небольшое преображение. Кристина посетила салон красоты своего друга Влада Лисовца и доверила ему сделать ей прическу – покрасить и уложить волосы. Получившимся результатом звездный стилист поделился в соцсети. Он опубликовал совместное фото артисткой.«С любимой подругой. Счастье и тепло льются из Крис, и счастье — это видеть и заряжаться теплом друзей. Люблю тебя, моя родная»,- подписал фото Лисовец. Напомним, в начале весны Пугачева внезапно уехала в Израиль вместе с мужем и детьми, тогда как Орбакайте, давно живущая на две страны, США и Россию, покидать Москву не захотела. Поклонники подозревают, что Кристина не поддержала решение матери и между ними произошла размолвка. Не случайно Орбакайте даже не стала публично поздравлять маму с днем рождения, хотя обычно публиковала посты в соцсети по такому случаю. Приезжать в Израиль Кристина тоже не спешила и даже отменила запланированный там концерт. С Пугачевой она встретилась лишь летом, когда Алла Борисовна перебралась в Юрмалу. Не исключено, что Орбакайте тоже сыграла свою роль в возвращении мамы в Москву. По крайней мере, уже в столице знаменитости воссоединились и сходили на театральную премьеру как ни в чем не бывало.