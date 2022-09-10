Лариса Андерсен рассказала о ритуалах на Полнолуние в знаке Рыбы 2022

Астролог Лариса Андерсен поделилась дельными советами на десятое сентября. Итак, друзья, ‼️10 сентября в 12:59 по Москве наступит Полнолуние в знаке Рыбы. Поговорим о ритуалах, которые уместно провести в этот период. В эзотерике дни Полнолуния считаются самым мощным временем для проведения различных обрядов. Недаром наши предки в этот период обращались к духам и просили помощи. Ритуалы можно проводить в течение суток с момента наступления Полнолуния. 🔹РИТУАЛ «ЖЕЛАНИЕ» На ночь налейте стакан воды, наговорите на воду своё желание и произнесите: "Луна помоги мне исполнить мечту. Благодарю!". Оставьте стакан на подоконнике (желательно, чтобы на него попадал свет Луны). Утром представьте, что ваше желание исполнилось, проникнетесь этой мыслью, и выпейте воду. 🔹РИТУАЛ «МАГНИТ» Возьмите 3 монеты одинакового номинала и положите в левый карман любой вещи, которую вы носите ежедневно или очень часто. В правый карман положите магнит (любой, какой найдётся). Зажгите свечу и трижды произнесите заговор на деньги: «Как полна Луна, так полны мои карманы и мой кошелёк». Когда свеча полностью догорит, переложите монеты в кошелёк. В первые сутки деньги не тратьте. 🔹РИТУАЛ «ТУГОЙ КОШЕЛЁК» В вечер Полнолуния возьмите любые купюры и монеты, которые только могут поместиться в ваш бумажник, и заполните его «до отказа». Туго набитый кошелёк положите на подоконник и произносите заговор: «Как полна Луна, так полон и мой кошелёк». Оставьте кошелёк до утра. В первые сутки после Полнолуния тратить деньги запрещено. Во время Полнолуния (в течение суток) хорошо заниматься медитациями, писать в дневник свои желания, очищать душу и тело, разгребать завалы и убирать квартиру.