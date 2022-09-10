Маргарита Симоньян высказалась о кончине Елизаветы II

Журналист и медиамененеджер Маргарита Симоньян призвала перестать писать о королеве Великобритании. В Великобритании 8 сентября ушла из жизни Ее Величество Елизавета II. Монархиня правила 70 лет и скончалась в возрасте 96 лет. Перед кончиной новости об ухудшении ее самочувствия начали беспокоить подданных, но, казалось, ничто не предвещало беды — за пару дней до смерти королева принимала у себя новоизбранного главу правительства. Весь мир оказался потрясен новостями из Букингемского дворца, страна погрузилась в траур. В Сети российские звезды одна за другой высказывают свои мысли по поводу ухода Елизаветы II, об окончании эпохи.А медиаменеджер Маргарита Симоньян считает, что новости из королевства не заслуживают в нашем инфопространстве столь пристального внимания. Она призвала «завязывать» с ними. «Коллектив, давайте завязывать с количеством новостей про королеву. Ну, умерла. Ну, земля пухом. Мы все умрем. Не наша боль», — написала в Telegram журналист. И позже следом написала: «Девятнадцатый век окончательно ушел. Лишь бы сейчас двадцатый не наступил».