Марина Александрова показала, как выглядит по утрам на прогулке с собакой

Актриса Марина Александрова предстала в необычном виде. Все привыкли видеть на светских мероприятиях Марину Александрову при полном параде: эффектный наряд, макияж, тщательно уложенные волосы. Да и в фильмах актриса обычно играет красоток. Но на свежей фотографии, которой поделилась артистка в своем микроблоге в социальных сетях, она предстала в совершенно другом виде. Узнать актрису сложно. Конечно, ведь выход на прогулку с собакой совсем другое, чем посещение презентации фильма. Марина одета в спортивном стиле: короткие черные шорты, курточка, шапочка. Причем с собакой актриса отправилась гулять в 6 утра.«Когда хвост – не ждем будильника», — лаконично подписала снимок актриса. Поклонники отметили, что в таком образе звезда похожа на «хулиганистого пацана», но даже и так она выглядит очень хорошенькой. И даже без макияжа ее черты лица остаются яркими. Александрова — успешная актриса и счастливая мама двоих детей. Марина Александрова очень редко балует поклонников фотографиями своих детей. Но недавно сделала исключение и поделилась снимком, где изображены и ее сын Андрей, которому в июле уже исполнилось 10 лет, и шестилетняя дочка Катя. Поклонники отметили, что дети, особенно дочка, очень похожи на свою красавицу-маму. В недавнем интервью 7days.ru Марина Александрова рассказала, что с появлением детей ее жизнь заиграла новыми красками. Она уверена: очень важно помочь детям раскрыться, найти себя, свое предназначение, талант. Для этого надо много общаться с каждым своим ребенком.