Миллионер из Европы оставил свое состояние Лене Лениной
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Миллионер из Европы оставил свое состояние Лене Лениной

Миллионер из Европы оставил свое состояние Лене Лениной
На светскую львицу Лену Ленину свалилось целое состояние. Миллионер-промышленник из Монако завещал свое состояние светской львице из России Лене Лениной, с которой познакомился много лет назад в Париже. По разным причинам у бизнесмена не сложились отношения с сыновьями, поэтому он решил сделать писательницу наследницей своих богатств. Однако эта новость не обрадовала внучку миллионера — девушка пошла в суд за восстановлением справедливости.
Главная героиня истории прокомментировала переполох вокруг своего имени. По словам Лениной, романтических отношений между ними никогда не было, но именно она стала для миллионера человеком, который в тяжелые времена всегда был рядом. «А почему бы мужчинам меня не любить? Я приятная собеседница, отлично говорю по-французски, всегда нарядная, вежливая и эрудированная. А где внуки были всю жизнь? Когда бедняга болел ковидом, фрукты и врача ему, почему-то, я привозила, а не внуки. Секс, наркотики и прочие важные личные дела мешали общаться с родным дедушкой?» — цитирует светскую львицу «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес Ленина Лена
По материалам: z-aya

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