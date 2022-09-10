Минфин рассказал о сложностях с бюджетом России

Вадим Карасев

Глава Минфина Силуанов: бюджет на предстоящую трехлетку будет самым сложным в моей карьере

Российский бюджет на ближайшую трехлетку станет самым сложным в профессиональной карьере для главы Минфина Антона Силуанова. В этом он признался в эфире телеканала «Россия-24» в фильме, посвященном 220-летию министерства.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил о росте нефтегазовых доходов бюджета России после введения западных санкций — он увеличился почти на 50 процентов. Со своей стороны глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что главной слабостью российской экономики по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов.

А министр экономического развития Максим Решетников заверил, что ситуация в российской экономике в целом сейчас складывается лучше, чем ожидалось.