Министры энергетики ЕС разошлись во мнениях о потолке цен на российский газ
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Министры энергетики ЕС разошлись во мнениях о потолке цен на российский газ

Министры энергетики ЕС разошлись во мнениях о потолке цен на российский газЕврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на газ из РоссииСюжетЦены на газ в Европе:

Министры энергетики Евросоюза (ЕС) разошлись во мнениях по вопросу введения потолка цен на российский трубопроводный газ на заседании 9 сентября. Об этом заявила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова передает The Guardian.

«Никаких решений не принято», — сказала еврокомиссар, добавив, что окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов на следующей неделе.

Симсон отметила, что политики поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, в том числе на сжиженный природный газ (СПГ).



Еврокомиссия предложит пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия собирается предложить пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, в том числе — ограничение цен на российское топливо. По ее словам, к началу военных действий на Украине ЕС на 40 процентов зависел от трубопроводного газа из России, а в настоящее время его доля в общем потреблении упала до 9 процентов.

Среди других мер борьбы с энергокризисом, которые ЕК собирается предложить странами блока, — обязательное сокращение потребления электричества в пиковые часы. Также Еврокомиссия рассматривает вариант введения лимита на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Помимо этого, ЕК допускает финансовую поддержку ликвидности энергоснабжающих компаний, чтобы помочь им справиться с волатильностью рынков.

В свою очередь, президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений, страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые данные ограничения поддержат. Глава государства отметил, у России нет никаких проблем с реализацией энергоресурсов, потому что рядом есть такая большая экономика, как Китай. При этом президент не уточнил, каким образом Россия планирует перенаправить поставляемый в Европу газ в Китай или каким-либо другим импортерам.



Инициатива ввести потолок цен для всех импортеров

Единого мнения в Европе по поводу ограничения цен на российский газ пока нет. В частности, против подобной меры выступили Австрия и Германия. Как объяснил глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек, у некоторых стран «все еще есть зависимость, которая вынуждает их использовать этот газ». Аналогичной позиции придерживаются Венгрия, Чехия, Франция. Кроме того, некоторые европейские правительства опасаются, что потолок цен на газ только из России «может разозлить Москву».

В то же время газета Financial Times сообщила, что как минимум 10 европейских стран готовы поддержать ограничение стоимости не только для России, но и для других государств. В том числе за такую меру выступили Бельгия, Италия, Польша и Греция, утверждают источники издания. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что подобный вариант рассматривается, однако Брюссель пока выступает против этой идеи.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов посчитал установку общего потолка цен на газ более рациональным и реализуемым решением, чем введение ограничений в отношении исключительно России. По его мнению, такая инициатива может подразумевать некий общий таможенный барьер, который сравняет цены между покупателями в странах Европы. Емельянов также указал на тот факт, что подобное ограничение также затронет Норвегию, Британию, США и арабские страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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