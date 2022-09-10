Минобороны объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи

Вадим Карасев

Минобороны России заявило о решении перегруппировать войска в районах Изюма и Балаклеи

Российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении, это делалось в целях достижения целей спецоперации на Украине. Так отступление из двух городов объяснили в Минобороны РФ, о чем журналистам сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его утверждению, операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки российских войск на территорию ДНР проведена в течение трех суток. Ради этого ВС РФ провели отвлекающие мероприятия, обозначая реальные действия войск.

«В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — добавили в Минобороны, заявив об уничтожении в течение этих трех суток более двух тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.