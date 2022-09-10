Настя Ивлеева рассказала, с кем сейчас мутит

Ведущая Настя Ивлеева поделилась подробностями личной жизни. Блогер в «Телеграм» ответила на вопросы своих подписчиков. «С кем сейчас мутишь?», - спросил один из них.«Я думаю, многие в курсе, что сейчас я снимаюсь в проекте, где чудесные мужчины борются за мое нежное сердечко. Ха-ха-ха так что... Сложно сказать однозначно! Мучу с работой», сказала Ивлеева. Напомним, что Настя Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем. Спустя год после свадьбы пара распалась.