Наталья Подольская страдает по ночам

Певица Наталья Подольская рассказала о своих мучениях. Артистка редко жалуется на трудности, но сил терпеть бессонницу у неё больше нет. 40-летняя певица рассказала, что у неё появились серьезные проблемы со сном. При этом она точно знает, почему лишилась полноценного отдыха. Подольская рассказала о своих источниках стресса: участие сразу в двух новых проектах, предстоящий выход нового клипа и переживания, связанные с первым учебным годом её сына Артемия. Ни один из провоцирующих бессонницу факторов Наталья убрать пока не может, поэтому она обратилась за советами к друзьям и подписчикам.«Не ною, но, может, кто подскажет, что можно попить, чтобы лучше спать? На врача нет времени. Вино и глицин не предлагать», — шутит Наталья. Фанаты певицы напомнили ей о том, что попытки самолечения часто только еще больше усугубляют проблему. Больные инсомнией советуют Подольской до того, как она начнет пить лекарства, обратиться за помощью к психологу. Скорее всего, артистка слишком остро реагирует на события в жизни, чем и сбивает себе режим. Отсутствие отдыха может со временем привести к тому, что из-за хронического стресса у Натальи начнутся более серьезные проблемы со здоровьем. Ранее, напомним, на внезапную болезнь пожаловалась Анастасия Костенко. Модель пожаловалась, что её состояние резко ухудшилось, хотя никаких очевидных симптомов вирусной инфекции у неё нет. Кстати, жена Дмитрия Тарасова почувствовала себя плохо после скандала со слухами об изменах мужа.