Названы самые популярные продукты у россиян летом
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Названы самые популярные продукты у россиян летом

Названы самые популярные продукты у россиян летом«Русский стандарт»: cамыми популярными продуктами у россиян летом стали кофе и сыр

Среди продуктов, которые пользовались наибольшей популярностью среди россиян этим летом, оказались кофе и сыр. Об этом свидетельствуют результаты исследовании банка «Русский Стандарт», выдержки из него приводит РИА Новости.

Также в лидерах назвали хлеб, мясо и молоко, а самым востребованным средством гигиены было мыло, салфетки, туалетная бумага, шампунь и крем. Судя по статистике банка, общая сумма трат на хлеб в обозреваемый период выросла на три процента относительно лета 2021 года, молока — на шесть процентов. При этом показатели у мяса и кофе, напротив, снизились на 12 и на шесть процентов соответственно. А туалетную бумагу россияне минувшим летом купили на сумму, которая на 44 процента выше, чем была годом ранее.

Недавнее исследование «ТеДо» (ранее Pricewaterhouse Coopers) показало, что почти половина россиян полагают, что в ближайшее время их расходы на продукты питания и одежду вырастут. Около 33 процентов опрошенных признались в ожидании увеличения цен на товары для дома и ремонта, 30 процентов — на одежду и обувь, 27 процентов — на услуги в области красоты и здоровья, 19 процентов — на электронику и бытовую технику.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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