Не только витамин С: польза лимона для энергетики, настроения и психического здоровья

Осенью особенно важно поддерживать на должном уровне свое здоровье, энергетику и настроение. Многие люди отмечают ухудшение физического и психического состояния с приходом холодов. Часто это связано с уменьшением продолжительности дня, недостатком витаминов, увяданием природы в целом. В это время года важно есть побольше фруктов. Сегодня разберемся, чем особенно полезен лимон для поддержания энергетического баланса и самочувствия.

Чем полезен лимон для энергетики, настроения и психического здоровья

Все знают о том, что лимон — богатый источник витамина С, но нужен он не только для того, чтобы бороться с простудой и вирусами. Этот цитрус повышает сопротивляемость организма негативной энергетике, а его яркий, оптимистичный желтый цвет навевает мысли о солнце и радости.





Полезные вещества, которыми богат лимон

Фолиевая кислота. Благодаря ей происходит выработка распиаренного во всех методичках ЗОЖ гормона счастья серотонина. Он поможет противостоять осеннему сплину и повысить настроение. Кроме лимона, можно употреблять в пищу и его «собратьев»: апельсины, грейпфруты, мандарины. Фолиевую кислоту в высокой концентрации можно отыскать практически во всех заморских фруктах, к тому же она находится и в наших родных яблоках и грушах.

Магний. Недостаток этого микроэлемента приводит к снижению сопротивляемости стрессам, возрастанию тревожности. Регулярно употребляя лимон, вы будете лучше спать, легче расслабляться, а ваша память станет более острой. Чтобы дополнить эффект, введите в меню гречку, пшенку, чечевицу, а также орехи, ягоды, бананы и жирные сорта рыбы.

Витамины В6 и В3. Они стоят на страже психического здоровья человека, помогая отгонять депрессию. У человека, в достаточном количестве потребляющего с едой эти витамины, уходит раздражительность, нервозность. В3 найдется также в мясных и кисломолочных продуктах, а В6 — в яйцах, картошке, пшенице и капусте.





Витамин В1, или тиамин. Очень важен в осенний период, когда поддаться ностальгическому настроению проще простого. Добавьте к чаю лимон, чтобы хандра улетучилась, а энергетика окрепла.

Лимон очень полезен и для нашей энергетики, потому что открывает чакры и способствует принятию мира с его изменениями. Тот, кто регулярно ест этот цитрус, повышает свое обаяние, способность положительно влиять на других людей.

Как можно использовать лимон

Маленький минус лимона в том, что он кислый. Не все люди терпимы к этой его особенности. Съесть целый лимон не под силу почти никому, разве что на спор. А все же хочется получать удовольствие от процесса его поедания, а не гримасничать и морщиться.





Тут на выручку придут вкусные лимонные напитки, которые очень просты в приготовлении. Просто размешайте в воде порезанный лимон и добавьте сахар. Можно выжать сок или измельчить цитрус в блендере. Для разнообразия добавьте в напиток корицу, мяту или базилик.

Также лимон традиционно добавляют в чай или же фруктовые салаты. В любом случае он принесет пользу вашей энергетике, повысит настроение и иммунитет. Главное, чтобы вам самим нравился этот процесс.