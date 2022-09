Новости Game Pass за 3-10 сентября: что анонсировали, добавили, скоро удалят и другие новости

Вадим Карасев





Прошедшая неделя вновь стала богатой на новости по подписке Game Pass. Microsoft анонсировала список игр на первую половину сентября, официально подтвердили список игр для удаления, была пара анонсов и других интересных новостей. Обо всех важных новостях по Game Pass с 3 по 10 сентября в нашей еженедельной сводке.

Новые игры в подписке Game Pass

В подписку Game Pass на этой неделе добавили сразу 3 игры:

Disney Dreamlight Valley (ранний доступ) (Xbox, PC)Train Sim World 3 (Xbox, PC)Opus Magnum (PC)

Отметим, что Opus Magnum — высокооцененная головоломка, которая пока доступна только на PC.

Анонсы для Game Pass

Для Game Pass на этой неделе анонсировали следующие проекты:

Скоро удалят из подписки Game Pass

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) ID@Xbox – 13 сентябряDC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Xbox, PC, xCloud) – 13 сентябряYou Suck at Parking (Xbox, PC, xCloud) ID@Xbox – 14 сентябряDespot’s Game (Xbox и PC) ID@Xbox – 15 сентябряMetal: Hellsinger (Xbox Series X | S, PC) ID@Xbox – 15 сентябряSpiderHeck — 22 сентябряGungrave G.O.R.E — 22 ноябряFootball Manager 2023 — 8 ноября

В середине сентября значительное количество проектов, сразу 11 штук, удалят из Game Pass:

Бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate

A Plague Tale: InnocenceAragami 2Bug Fables: The Everlasting SaplingCraftopiaFinal Fantasy XIIIFlynn: Son of CrimsonI Am FishLost Words: Beyond the PageMighty GooseSkateBirdThe Artful Escape

На этой неделе издательство EA напомнило, что 8 бонусов доступны по Game Pass Ultimate игрокам, благодаря подписке EA Play:

Apex Legends. Золотой оберег на оружие — Worth the Weight Weapon Charm, до 12 сентября.FIFA 22. Набор FUT Hero Freddie Ljungberg Tifo Set, до 30 сентября.NHL 22. Сентябрьский набор, до 30 сентября.Madden NFL 23. Набор The Yard September Vanity Set, до 30 сентября.Madden NFL 23. Набор EA Play September Pack, до 30 сентября.Battlefield 2042. Брелок для оружия Ride’em Crab Boy Weapon Charm, до 1 октября.FIFA 22. FUT Season 9 XP boost, до 13 октября.FIFA 22. Набор Adidas Adventure Apparel and VOLTA COINS, до 14 октября.

Кроме того, стал доступен бонус для игры Rumbleverse по Game Pass Ultimate.

Интересные новости и материалы

Microsoft готовится к тестированию Game Pass Friends & Family в новых странахXbox оповещает об удалении Slime Rancher из Game Pass, но, похоже, это ошибкаИгроки по Game Pass Ultimate получат бесплатно Deluxe-обновление для Need for Speed PaybackУже подтверждены 6 игр, который выйдут в Game Pass в октябреПодписки Game Pass вернулись в продажу в России в магазинах DNSСоздатели Cyberpunk 2077 прокомментировали возможное добавление игры в Game PassMicrosoft анонсировала новое шоу с анонсами для Game Pass