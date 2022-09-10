Ольга Бузова пропиарилась на скандале с Клавой Кокой
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Ольга Бузова пропиарилась на скандале с Клавой Кокой

Ольга Бузова пропиарилась на скандале с Клавой Кокой
Клава Кока рассказала о скандале с ведущей и певицей Ольгой Бузовой. В начале года Клава Кока и Ольга Бузова отдыхали вместе в Куршевеле. Артистки весело проводили время и даже подружились. Однако один инцидент разрушил только-только установившиеся доверительные отношения. Все началось с того, что Клава Кока опубликовала ролик с участием Ольги Бузовой. Артистки прогуливались по курорту, как вдруг исполнительница хита «Водица» присела на корточки. Зрители заподозрили, что на видео звезда находится в нетрезвом состоянии и поспешили осудить ее спутницу за «компромат». В поддержку Ольги даже выступили коллеги, в частности, резко высказался в адрес Клавы Дима Билан. Поначалу Бузова не комментировала ситуацию, однако спустя несколько дней поделилась неоднозначным постом. «Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», — писала блондинка.
Многие посчитали: так Ольга уколола несостоявшуюся подругу. Сама Кока уверяет, что между ними не было открытого конфликта. «Формально мы не ссорились и, когда все это происходило, я спросила у нее: «Все ли окей? Ты действительно так думаешь?» Она сказала: «Нет, это вообще не про тебя». И назвала людей, которых имела в виду. Я же понимаю, что это было сделано, чтобы все подумали на меня. Я об этом написала, она ответила: «Нет, ты что, милая, это вообще не так». Меня пытались убедить, что меня любят, ценят, и все хорошо. Но я не понимаю, правда, мотивов. Для меня это чуть-чуть странно», — негодовала 27-летняя певица в беседе с Никитой Никитиным. Вскоре девушки встретились на одной площадке шоу «ТикТок Талант», где Кока выступала ведущей, а Бузова сидела в жюри. «Мы абсолютно весело, классно коммуницировали, как и раньше. Для меня это странная, непонятная ситуация, которая заставила меня подумать о дружбе в шоу-бизнесе. Все что касается дружеских моментов, которых было много, и они были классные, как будто все перечеркнулось для того, чтобы о ней поговорили. На этом похайпили, да. Это было грустно… Не стала ничего выяснять, пытаться всем доказать, что все было не так. Решила, что ситуация не требует объяснений. Просто я сделала определенные выводы», — заявила она в подкасте Нового Радио«НеДудь».
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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