Они расскажут всё: как по форме губ узнать характер человека

Красивые губы — важная составляющая привлекательной внешности, которая придает соблазнительности в облике. Кроме того, по размеру губ, их форме, уголкам рта и прочим параметрам можно судить о характере и даже судьбе человека. Научиться распознавать такие вещи по первому взгляду не так трудно, в этом поможет бьюти-эксперт Ирина Ковалевич.

О чем поведают уголки губ

Когда у человека уголки губ приподняты вверх, вероятно, он большой оптимист, с ним легко и приятно общаться. Такие люди — лидеры и мотиваторы.





Но если ситуация прямо противоположная, это свидетельствует о тяжелых мыслях, которые одолевают человека регулярно. Возможно, обладатель опущенных уголков губ недоволен своей жизнью или внешностью.

Если же вы видите, что один уголок рта заметно выше другого, то ждать большой честности от человека не стоит.

Ширина губ

Ошибочно считать, что тонкие губы принадлежат стервам, скорее, говорит Ирина Ковалевич, это свидетельство в пользу самодостаточности. Таким людям присуща львиная доля упрямства и непреклонности, но благодаря этому они чаще других добиваются желаемого.

Средние по ширине губы — это признак гармоничности в характере, способности найти разумный путь решения любой проблемы.





Если же губы полноваты, выглядят припухло, то их обладатель невероятно общителен. На его рот часто смотрят и не только из-за красоты губ, а потому, что он говорит нечто важное, призывает к добродетели, склонен к альтруизму и заботе о братьях наших меньших.

Как по форме губ и их размеру узнать характер

Небольшой рот сигнализирует о том, что перед вами личность спокойная, уравновешенная. Среди таких людей много ученых, философов, мудрецов.

Чем объемнее форма губ, чем рот крупнее, тем менее привязан человек к материальным благам. Он не станет коллекционером, шопоголиком, скупщиком, потому что его интересуют вещи, находящиеся в сфере духовного. Люди с большим ртом часто занимаются музыкой и живописью, увлекаются медитацией и много читают.

Границы губ

У некоторых людей границы губ более четкие, чем у других. Это признак логичности, умения выпутаться из сложных передряг, найти выход из любого лабиринта.

Если границы губ четко определить сложно, то вы имеете дело с человеком-правдолюбом.

О чем говорит пространство между носом и губой

По расстоянию от носа до верхней губы часто судят о продолжительности жизни. Чем оно больше, тем дольше проживет человек, тем он выносливее и сильнее физически. Но не менее важно обращать внимание на форму ложбинки.





Если над губой красуется острая ложбинка, то у человека широкий круг контактов, он обожает находиться в центре внимания и не терпит одиночества.

Закругленная ложбинка свидетельствует о яркой эмоциональной жизни. Такие люди очень остро переживают расставания и способны к эмпатии. Они жалеют бездомных котиков и голодных детей в Африке, с удовольствием помогут любому нуждающемуся.

Если ложбинка над верхней губой почти не просматривается, то человеку присущи строгие черты характера, он пунктуален и осторожен.

Как узнать черты характера по соотношению верхней и нижней губы

Природные лидеры обычно имеют тонкую верхнюю губу. Они контролируют все, что происходит вокруг них, и не терпят попустительства. Однако это все очень мешает им получать наслаждение от жизни.

Если более тонкой является именно нижняя губа, то человек наверняка имеет склонность к артистизму. Он обожает кино и все, что связано с визуальным искусством, у него хорошо развито воображение и образное мышление.

Теперь вам будет легче с первого взгляда распознать, человек с каким характером перед вами. Однако стоит учитывать, что в любом правиле существуют исключения, и это прекрасно, потому что делает каждого из нас абсолютно уникальным.