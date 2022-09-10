Определены категории автомобилистов, чаще всего попадающих в ДТП
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Определены категории автомобилистов, чаще всего попадающих в ДТП

Определены категории автомобилистов, чаще всего попадающих в ДТП

Мужчины значительно чаще женщин становятся участниками аварий, в результате которых автомобиль не подлежит восстановлению. Такой результат показало исследование "Альфастрахования".

Как утверждают аналитики, до 78% "тотальных" ДТП приходится именно на мужчин. Согласно исследованию, среди "сильного пола" в аварии чаще всех попадают автомобилисты 46-55 (21%), 55+ (17%) и 36-40 (17%) лет. Чуть реже в подобные происшествия попадают водители возрасте 31–35 (15%).


Мужчины чаще женщин попадают в серьезные ДТП

Среди женщин в наиболее губительные для автомобилей ДТП попадают водители старше 56 лет – на них приходится 17,8% от общего количества происшествий при том, что на мужчин той же возрастной категории – менее 14%. Аналитики "Альфастрахования" отметили, что характер вождения мужчин более резкий, из-за чего именно они чаще являются виновниками аварий.

"Как правило, характер вождения мужчин в целом более резкий. Если смотреть долю ДТП даже без разбивки по возрасту, представители сильного пола становятся виновниками подобных аварий чаще, тогда как для женщин характерна более высокая забота о собственной безопасности", — подчеркнули автоэксперты.

Согласно исследованию, в текущем году отмечается неоднозначная (в абсолютном выражении) динамика "тотальных" ДТП. Так, в Архангельской области их количество троекратно возросло (с 1,56% от общего количества заявленных аварий до 4,53%). В Воронеже, в свою очередь, "тоталей" зафиксировали в три раза меньше, 1,28% вместо прошлогодних 4,3%. Самый высокий процент фатальных для автомобиля ДТП в Москве и Петербурге – 38,64% и 21,43% соответственно.

Ежедневно сотни автомобилистов в России попадают в автоподставы, когда аферисты инициируют или разыгрывают ДТП и пытаются вас заставить откупиться на месте, без вызова ДПС. Попасться на такой "развод" может не только новичок, но и водитель с солидным стажем вождения. Эксперты дали рекомендации, как избежать таких ситуаций.

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По материалам: uposters.ru

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