Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs

Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs

Памела Андерсон и Doja Cat стали героинями новой рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs.


Автором съемки выступила известный британский фотограф Харли Вейр, которая сотрудничает с такими брендами как Chanel и Stella McCartney.



Полисексуальную линейку Heaven Марк Джейкобс запустил в 2020 году. Вдохновением для нее послужила андеграундная культура.

Heaven — врата во вселенную подростковых грез, квир-персон, конфетных рейверов, психоделических фантазий и антиутопий. Фантастический мир, объединяющий субкультуры и прославляющий многогранных персонажей, которые и составляют сообщество Марка Джейкобса последние 30 лет.



Недавно Марк Джейкобс принял участие в создании новой круизной коллекции Fendi, показ которой прошел в Нью-Йорке 9 сентября.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Black Star отсудил полтора миллиона рублей у взявшей их в долг сотрудницы
Black Star отсудил полтора миллиона рублей у взявшей их в долг
Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs
Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs
Минобороны объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи
Минобороны объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи
Евгений Петросян прокомментировал свою смерть
Евгений Петросян прокомментировал свою смерть
Миллионер из Европы оставил свое состояние Лене Лениной
Миллионер из Европы оставил свое состояние Лене Лениной
Виктория Боня решила взобраться на огромную гору
Виктория Боня решила взобраться на огромную гору
Ольга Бузова пропиарилась на скандале с Клавой Кокой
Ольга Бузова пропиарилась на скандале с Клавой Кокой
Журналист рассказал о будущем Ивана Урганта
Журналист рассказал о будущем Ивана Урганта
Эксперт предупредил о рисках снижения биткоина к $10 000
Эксперт предупредил о рисках снижения биткоина к $10 000
В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской области
В СПЧ отметили высокий уровень организации выборов в Тамбовской
Минфин рассказал о сложностях с бюджетом России
Минфин рассказал о сложностях с бюджетом России
В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций
В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций

Топ на сегодня

FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Когда не прогуливал физкультуру в школе
Когда не прогуливал физкультуру в школе

Еще по теме

20 лет спустя: Вайнона Райдер снова стала лицом Marc Jacobs
Неделя моды в Нью-Йорке: Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Зендая на показе Marc Jacobs
Первые снимки дочери Синди Кроуфорд в рекламе Marc Jacobs Beauty
Модная битва: Белла Хадид против Марка Джейкобса