Памела Андерсон снялась в рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs

Вадим Карасев

Памела Андерсон и Doja Cat стали героинями новой рекламной кампании Heaven by Marc Jacobs.





Автором съемки выступила известный британский фотограф Харли Вейр, которая сотрудничает с такими брендами как Chanel и Stella McCartney.









Полисексуальную линейку Heaven Марк Джейкобс запустил в 2020 году. Вдохновением для нее послужила андеграундная культура.

Heaven — врата во вселенную подростковых грез, квир-персон, конфетных рейверов, психоделических фантазий и антиутопий. Фантастический мир, объединяющий субкультуры и прославляющий многогранных персонажей, которые и составляют сообщество Марка Джейкобса последние 30 лет.









Недавно Марк Джейкобс принял участие в создании новой круизной коллекции Fendi, показ которой прошел в Нью-Йорке 9 сентября.

Ольга Петелина