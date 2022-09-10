Певица Слава утратила контроль над жизнью, уверен психолог
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Певица Слава утратила контроль над жизнью, уверен психолог

Певица Слава утратила контроль над жизнью, уверен психолог
Певица Слава недавно сделала пластику.   За короткий промежуток времени певица Слава (Анастасия Сланевская) сделала сразу несколько пластических операций, в числе которых подтяжка груди, липосакция рук, живота, ног, спины и подбородка. По мнению психолога Софии Болховитиной, большое количество хирургических вмешательств может говорить о многочисленных проблемах 42-летней певицы. «Мы можем подозревать аутоагрессию, патологическую неудовлетворенность собой», — поделилась специалист с Telegram-каналом «Звездач».
Как рассказала Болховитинова, психологи оправдывают пластику в тех случаях, когда на это есть показания врачей. Однако к Славе это не относится. Эксперт предположила, что певица, которая часто жаловалась на чрезмерное употребление алкоголя и переедание, могла потерять контроль над своей жизнью. «Складывается впечатление, что она абсолютно беспомощна перед этими пороками. Возможно, Слава утратила контроль над жизнью, но вместо психолога, диетолога и тренера пошла к хирургу», — пояснила Болховитинова.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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