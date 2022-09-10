"Подходили и штаны снимали": Колдун рассказал о проделках поклонниц

Вадим Карасев

37-летний Дмитрий Колдун прославился на постсоветском пространстве благодаря своему участию в шоу "Фабрика звезд-6", которое выходило на Первом канале в середине нулевых годов. Некогда популярный певец откровенно рассказал Лере Кудрявцевой, на что были готовы его фанатки, чтобы провести с ним ночь.

Дмитрий Колдун стал гостем очередного выпуска шоу "Секрет на миллион" на НТВ. По словам певца, его отношения с женой начались еще со школы, и до сих пор ничто не смогло их разрушить, хотя супругам приходится жить на 2 страны: Россию и Белоруссию.



Исполнитель рассказал, как поклонницы пытались обольстить его. "Прям подходили и штаны снимали?" - спросила Лера Кудрявцева.

На это Колдун дал четкий и лаконичный ответ. "Ну да, было дело", - признался артист, родившийся в Минске.

Однако девушки зря старались - Колдун является верным семьянином, которого невозможно соблазнить яркой внешностью.

Колдун раскрыл, как обманывал Киркорова

Дмитрий Колдун на протяжении некоторого времени являлся подопечным Виктора Дробыша, который был наставником в шоу "Фабрика звезд-6". Однако впоследствии помогать ему взялся Филипп Киркоров - молодой человек стал очередным фаворитом короля Российской эстрады.

Именно с песней Киркорова "Work Your Magic" молодой тогда певец отправился на "Евровидение-2007", на котором занял шестое место - и по сей день это остается высшим достижением Белоруссии на конкурсе.

Несмотря на это, Дмитрий Колдун признает, что в свое время обманывал Короля российской эстрады, чтобы провести очередной концерт.

Мне приходилось втайне от Филиппа Киркорова ездить по каким-то клубам.