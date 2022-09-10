Пользователи сети обсуждают случаи, когда люди накосячили с переводом на английский, и появились новые смыслы
Английский — это уже международный язык, поэтому надписи на нём можно встретить и в других государствах, чтобы иностранцам тоже было понятно, что происходит и как ориентироваться. Но, к сожалению, не всегда создатели текстов достаточно хорошо знают язык, а словари и переводчики подводят. Из-за этого возникают казусы. Именно их и обсудили в Твиттере.
Пользовательница Твиттера показала пример, когда английский язык подвёл
Такие бумажные таблички и крючки, которые вешаются на ручки дверей, называются хенгеры. Надпись на первом хенгере действительно можно дословно перевести как «пожалуйста, уберите номер», но уберите в данном случае будет не в смысле «сделать уборку», а «удалить». А что, нет номера — нет проблем!
Надпись на втором хенгере можно перевести скорее не как «просьба не беспокоить», а как «пожалуйста, не беспокойтесь». Такие вот тонкости!
У других пользователей тоже есть что показать на тему
Ну да, действительно «with» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.
Коллекция неловких переводов
Gas station
«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.
Язык в тесте
Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.
Автомат не сдаётся!
Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти
И ещё на тему теста
«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.
Эпично
«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.
Вот ещё несколько вариантов слишком дословного перевода на английский
Видимо, автор хотел сказать, что «когда вы захотите успеха так же сильно, как дышать, тогда вы и добьётесь успеха».
Вот ещё очевидно ироничная подборка
Надежда — мой компас земной
Мы отказываемся понимать, что здесь происходит
To be или to B?
Как вам такая табличка?
Вот такая паста
На станции в Астане
Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».
И такое бывает
И анекдот напоследок
Иногда люди не могут понять даже тогда, когда говорят на одном языке. Вот история о диалоге девушки и таксиста, в которой не так легко понять, куда надо было смотреть.