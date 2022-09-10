Пользователи сети обсуждают случаи, когда люди накосячили с переводом на английский, и появились новые смыслы

Английский — это уже международный язык, поэтому надписи на нём можно встретить и в других государствах, чтобы иностранцам тоже было понятно, что происходит и как ориентироваться. Но, к сожалению, не всегда создатели текстов достаточно хорошо знают язык, а словари и переводчики подводят. Из-за этого возникают казусы. Именно их и обсудили в Твиттере.

Пользовательница Твиттера показала пример, когда английский язык подвёл

Такие бумажные таблички и крючки, которые вешаются на ручки дверей, называются хенгеры. Надпись на первом хенгере действительно можно дословно перевести как «пожалуйста, уберите номер», но уберите в данном случае будет не в смысле «сделать уборку», а «удалить». А что, нет номера — нет проблем!

Надпись на втором хенгере можно перевести скорее не как «просьба не беспокоить», а как «пожалуйста, не беспокойтесь». Такие вот тонкости!

У других пользователей тоже есть что показать на тему

Ну да, действительно «with» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.

Коллекция неловких переводов

Gas station

«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.

Язык в тесте

Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.

Автомат не сдаётся!

Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти

И ещё на тему теста

«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.

Эпично

«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.

Вот ещё несколько вариантов слишком дословного перевода на английский

Видимо, автор хотел сказать, что «когда вы захотите успеха так же сильно, как дышать, тогда вы и добьётесь успеха».

Вот ещё очевидно ироничная подборка

Надежда — мой компас земной

Мы отказываемся понимать, что здесь происходит

To be или to B?

Как вам такая табличка?

Вот такая паста

На станции в Астане

Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».

И такое бывает

И анекдот напоследок

Иногда люди не могут понять даже тогда, когда говорят на одном языке. Вот история о диалоге девушки и таксиста, в которой не так легко понять, куда надо было смотреть.