Постройневшая Анна Банщикова похвасталась изящной фигурой в купальнике

Звезда «Ищейки», актриса Анна Банщикова поделилась отпускными кадрами. Популярная актриса Анна Банщикова рассказала, что она решила продлить лето и поделилась свежей фотографией у бассейна, где она позирует в купальнике. Черный, лаконичный по своему фасону, купальник тем не менее подчеркнул стройную фигуру артистки. Поклонники тут же осыпали звезду сериала «Ищейка» комплиментами, особенно уделив внимание ее ногам.«Всем бы такие ноги!» «Аня, как вы стройняшка, просто загляденье!» «Какая красавица, стройная, подтянутая, ну просто девочка!» «Эх, мне бы такую фигуру… А я куда моложе», «Какая худышка!», «Анна, вы совсем худенькая стали», «Фигура на зависть!» — оставили комментарии поклонники. На отдыхе актриса находится вместе со своей дочкой Машей. И хотя девочке весной этого года исполнилось всего 5 лет, она еще даже не учится в школе, но при этом Маша уже ухитрилась стать актрисой. Вместе со своей знаменитой мамой она сыграла в известном сериале «Ищейка».Причем это случилось, когда малышке было всего полтора годика. Идея пригласить ребенка Анны Банщиковой на съемки этого популярного проекта принадлежала режиссеру Дмитрию Брусникину. Интересно, что Маша сыграла мальчика. Напомним, Анна Банщикова счастлива в личной жизни: в 2007 году она вышла замуж за Всеволода Шаханова. Вскоре после свадьбы актриса стала мамой: на свет появился сын Михаил. Еще через два года у звезды родился еще один сын, Александр. Только через восемь лет после этого артистка стала многодетной мамой.