Представили «первый взгляд» на геймплей The Division Heartland
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Представили «первый взгляд» на геймплей The Division Heartland

Представили «первый взгляд» на геймплей The Division Heartland


Издательство Ubisoft в рамках шоу Ubisoft Forward представило «первый взгляд» на условно-бесплатную игру The Division Heartland. Проекту не назначили дату релиза, при этом объявив, что к его тестированию можно подключиться уже сейчас.

Новое видео по игре The Division Heartland, которое представили на шоу Xbox, можно посмотреть ниже.


Watch this video on YouTube

Напомним, в The Division Heartland игроков ждет мультиплеер на 45 человек. Репиз проекта должен состояться до апреля 2023 года.

 

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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