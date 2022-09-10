Представили «первый взгляд» на геймплей The Division Heartland
Вчера, 23:15 Вадим Карасев
Издательство Ubisoft в рамках шоу Ubisoft Forward представило «первый взгляд» на условно-бесплатную игру The Division Heartland. Проекту не назначили дату релиза, при этом объявив, что к его тестированию можно подключиться уже сейчас.
Новое видео по игре The Division Heartland, которое представили на шоу Xbox, можно посмотреть ниже.
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Напомним, в The Division Heartland игроков ждет мультиплеер на 45 человек. Репиз проекта должен состояться до апреля 2023 года.
По материалам: newxboxone