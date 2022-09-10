Пряный вкус как у шашлыка: готовим кабачки на зиму
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Пряный вкус как у шашлыка: готовим кабачки на зиму

Пряный вкус как у шашлыка: готовим кабачки на зиму

Сейчас известно немало рецептов заготовки кабачков на зиму, но все они похожи друг на друга. Тем не менее есть несколько секретов, которые позволят сделать их необычайно вкусными. Далее мы расскажем, как приготовить пряные кабачки на зиму.

Шашлык из кабачков на зиму

Ингредиенты, которые нужны для приготовления этого блюда:

  • 3 килограмма молодых кабачков;
  • 4 луковицы;
  • 2 головки чеснока;
  • 1 упаковка приправы для шашлыка;
  • 1,5 столовой ложки соли;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 1,5 чайной ложки перца;
  • 75 миллилитров уксуса;
  • 75 миллилитров подсолнечного масла.

Чтобы приготовить эти кабачки, необходимо:

Хорошо промыть их, а потом нарезать на небольшие кусочки. В эту же емкость влить подсолнечное масло и тщательно перемешать. Затем все кабачки необходимо пересыпать на сковородку и прожарить до появления легкой корочки. Затем их стоит пересыпать в тарелку. Далее нужно нарезать лук на полукольца и измельчить чеснок с помощью чеснокодавки или ножа, а потом высыпать к кабачкам. Высыпать оставшиеся специи и ингредиенты, влить уксус и тщательно перемешать руками, чтобы лук пустил свой сок. Затем кабачки необходимо накрыть блюдцем, а сверху на него поставить что-либо тяжелое, чтобы они находились под импровизированным прессом. После 8 часов их можно разложить по банкам, залить собственным соком, а потом закатать. Хранить их необходимо в прохладном и темном помещении.

Второй рецепт шашлыка из кабачков

Ингредиенты, которые нужны для приготовления этих кабачков:

  • 2 килограмма кабачков;
  • 3 луковицы;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 30 граммов приправы для шашлыка;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 50 миллиграммов уксуса;
  • 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
  • 50 миллиграммов подсолнечное масла.

Чтобы их приготовить, необходимо:

Молодые кабачки не стоит очищать от кожуры, их нужно порезать небольшими кольцами, вырезать из каждого серединку, а потом разделить на половинки. Далее их необходимо пересыпать в глубокую емкость, добавить подсолнечное масло и тщательно перемешать. Затем понадобится пересыпать все содержимое тарелки на сковородку и обжарить до появления легкой золотистой корочки. Лук порезать полукольцами и измельчить чеснок. Далее следует добавить к кабачкам перец, сахар, соль, приправу, уксус и ранее нарезанные овощи. Все тщательно перемешать, а сверху поставить блюдце с грузом и оставить на ночь в холодильнике. После этого в стерилизованные банки необходимо высыпать кабачки и залить их же соком, закрутить крышками. Хранить в прохладном темном месте.
# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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