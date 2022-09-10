Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Путин проголосовал на муниципальных выборах в МосквеПрезидент России Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Путин отдает свой голос в электронном формате не в первый раз — он уже пользовался возможностью дистанционного голосования в прошлом году, когда уходил на самоизоляцию из-за заражения COVID-19 в его окружении.

Выборы муниципальных депутатов в столице начались 9 сентября и продолжатся по 11 сентября, воскресенье. Они будут проходить во всех районах Москвы, кроме Щукина, где депутатов выбирали годом ранее. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия муниципальных депутатов еще не истекли.

Общественный штаб по наблюдению за выборами ранее сообщал, что электронный реестр избирателей Москвы подвергся массированным DDos-атакам, из-за чего работа сервиса замедлилась. Атаки привели к тому, что на некоторых участках не выдавались бюллетени.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по «Истории игрушек»
Disney Dreamlight Valley из Game Pass скоро получит контент по
Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge
Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge
Пряный вкус как у шашлыка: готовим кабачки на зиму
Пряный вкус как у шашлыка: готовим кабачки на зиму
Байден продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП
Байден продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП
Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Рецепт лимонно-макового кекса
Рецепт лимонно-макового кекса
Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его экс-супругу
Алексей Чадов показал новую избранницу, очень похожую на его
Маргарита Симоньян высказалась о кончине Елизаветы II
Маргарита Симоньян высказалась о кончине Елизаветы II
Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился совместным фото
Стас Садальский после объявления о свадьбе с Максаковой поделился
Алла Пугачева отказывается работать за рубли
Алла Пугачева отказывается работать за рубли
Иосиф Пригожин будет ведущим скандального шоу
Иосиф Пригожин будет ведущим скандального шоу
Глава МИД ФРГ прибыла в Киев во второй раз с начала спецоперации
Глава МИД ФРГ прибыла в Киев во второй раз с начала спецоперации

Топ на сегодня

FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
FTX Ventures приобретет долю в SkyBridge Capital
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
США назвали срок действия программы военной помощи Украине
Раскрыт размер госдолга европейских стран
Раскрыт размер госдолга европейских стран
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Как наш мозг обманывает нас: эксперимент со слухом
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов

Еще по теме

В Москве начались выборы
В Москве явка на онлайн-голосовании достигла 93,45%
Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму