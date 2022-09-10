Путин заявил, что погибшие во время спецоперации военные отдали жизнь за Россию

Военнослужащие, погибшие во время спецоперации на Украине, отдали жизнь за Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в парке «Зарядье», передает ТАСС.

Он рассказал, что мероприятие посетили семьи тех, кто ушел из жизни, отдав ее за Россию. «Военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», — сказал президент, говоря о присутствующих на празднике.

Президент также добавил, что в «Зарядье» пригласили заслуженных врачей и учителей, которые «оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей». «Благодаря вам, благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте», — заключил глава государства.

Ранее президент поздравил жителей и гостей столицы с 875-летием города. Он отметил, что Москва органично соединила в себе вековую историю, энергию молодости и высокотехнологичные решения. Перед этим президент по видеосвязи из «Зарядья» открыл 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, ставшее самым большим в Европе.