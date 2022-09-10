Работу нового интерфейса главного экрана Xbox показали на видео

Вадим Карасев





На этой неделе Microsoft анонсировала, что в 2023 году игроки получат новый интерфейс на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, планируют переработать домашнюю страницу. Первый тестовый билд уже получили игроки, которые состоят в Xbox Insider Alpha Skip-Ahead.

В сети появилось видео, где можно посмотреть, как сильно изменился интерфейс Xbox на тестовой прошивке Alpha Skip-Ahead.

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Напомним, обновленный интерфейс имеет новую строку «возврата» в верхней части домашней страницы Xbox, которая включает в себя недавно сыгранные игры и приложения. Кроме того, больше нет плитки большего размера для самого последнего использовавшегося приложения или игры. А также наверху есть строка поиска и быстрый доступ к настройкам. Имеется и закрепленная плитка для доступа к Microsoft Store, рядом с обычной плиткой «Мои игры и приложения».

Microsoft планирует, что будет дорабатывать интерфейс совместно с игроками в ближайшие месяцы, выпустив его в 2023 году.