Разработчик Web3-игр Revolving Games привлек $25 млн
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Разработчик Web3-игр Revolving Games привлек $25 млн

Разработчик Web3-игр Revolving Games привлек $25 млн


Команда Revolving Games, занимающаяся созданием Web3-игр, привлекла более $25 млн. Об этом пишет The Block.


В ходе предпосевного раунда проект получил $12 млн. Еще $13,2 млн в рамках seed-раунда разработчикам предоставили Pantera Capital, Animoca Brands, Polygon, Dapper Labs и бывший творческий вице-президент Rockstar Games Дэн Хаузер.


Revolving Games направит средства на финансирование своих продуктов в течение следующих двух лет.


Ранее ForkLog сообщал, что студия Limit Break привлекла $200 млн для внедрения элементов Web3 в модель Free-to-Play.


Согласно отчету DappRadar и Blockchain Game Alliance, за январь-март объем инвестиций в гейминговые блокчейн-проекты составил $2,5 млрд.


Напомним, издатель Web3-игр Xterio получил $40 млн от FunPlus, венчурных фирм Makers Fund и FTX Ventures, а также платформы XPLA.

# Экономика web3, венчурные инвестиции, игры, новости
По материалам: ForkLog

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