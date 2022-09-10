Разработчик Web3-игр Revolving Games привлек $25 млн

Команда Revolving Games, занимающаяся созданием Web3-игр, привлекла более $25 млн. Об этом пишет The Block.

В ходе предпосевного раунда проект получил $12 млн. Еще $13,2 млн в рамках seed-раунда разработчикам предоставили Pantera Capital, Animoca Brands, Polygon, Dapper Labs и бывший творческий вице-президент Rockstar Games Дэн Хаузер.

Revolving Games направит средства на финансирование своих продуктов в течение следующих двух лет.

Ранее ForkLog сообщал, что студия Limit Break привлекла $200 млн для внедрения элементов Web3 в модель Free-to-Play.

Согласно отчету DappRadar и Blockchain Game Alliance, за январь-март объем инвестиций в гейминговые блокчейн-проекты составил $2,5 млрд.

Напомним, издатель Web3-игр Xterio получил $40 млн от FunPlus, венчурных фирм Makers Fund и FTX Ventures, а также платформы XPLA.