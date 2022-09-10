Релиз Park Story для приставок Xbox назначили на 20 октября
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Релиз Park Story для приставок Xbox назначили на 20 октября

Релиз Park Story для приставок Xbox назначили на 20 октября


Разработчики игры Park Story объявили дату релиза проекта. Игра выйдет на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC уже 20 октября. Разработчики обещают следующее игрокам в проекте:

В Park Story игроки откроют для себя подземелья-головоломки, которые были созданы вручную, и сразятся со своими демонами в переосмыслении классической ролевой игры с видом сверху.

Паркер попал в ловушку и должен победить Кэйма, чтобы сбежать из загородного парка Махагоу Глен с привидениями. Попутно он помогает дружелюбным духам с незаконченными делами и раскрывает самые сокровенные тайны парка.

Ниже можно посмотреть новый трейлер игры Park Story, который представили с анонсом даты релиза проекта.


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По материалам: newxboxone

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