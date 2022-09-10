Релиз Park Story для приставок Xbox назначили на 20 октября

Разработчики игры Park Story объявили дату релиза проекта. Игра выйдет на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC уже 20 октября. Разработчики обещают следующее игрокам в проекте:

В Park Story игроки откроют для себя подземелья-головоломки, которые были созданы вручную, и сразятся со своими демонами в переосмыслении классической ролевой игры с видом сверху.

Паркер попал в ловушку и должен победить Кэйма, чтобы сбежать из загородного парка Махагоу Глен с привидениями. Попутно он помогает дружелюбным духам с незаконченными делами и раскрывает самые сокровенные тайны парка.