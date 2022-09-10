Россия готова бесплатно поставлять свои удобрения развивающимся странам

Вадим Карасев

Россия согласна бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

Путин констатировал превосходство отечественных производителей на рынке калийных удобрений. Президент отметил, что крупнейшие компании могут безвозмездно поставлять их в развивающиеся страны с тяжелым для сельского хозяйства климатом.



"Наши производители - речь, по-моему, прежде всего идет о калийных удобрениях - готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что из-за санкций в отдельных европейских портах простаивает большое количество российских удобрений. В двух эстонских портах, например, возник риск самопроизвольной детонации аммиакосодержащих удобрений российских производителей, которые невозможно реализовать на рынках Евросоюза из-за введенных против России санкций.

Крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии Achema приостановил работу 1 сентября в связи с ростом цен на газ и неуправляемым ростом себестоимости производства. Завод перестал работать в полную мощность еще с осени 2021 года, а теперь продолжит производить только почвогрунт и технический газ, отказавшись от основной специализации – синтеза азотных удобрений. Сложности испытывает еще один производитель удобрений - норвежская компания Yara, которая вынуждена сокращать выпуск удобрений в 3 раза из-за подорожания электричества.