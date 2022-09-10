Россия готова бесплатно поставлять свои удобрения развивающимся странам
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Россия готова бесплатно поставлять свои удобрения развивающимся странам

Россия готова бесплатно поставлять свои удобрения развивающимся странам

Россия согласна бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

Путин констатировал превосходство отечественных производителей на рынке калийных удобрений. Президент отметил, что крупнейшие компании могут безвозмездно поставлять их в развивающиеся страны с тяжелым для сельского хозяйства климатом.


"Наши производители - речь, по-моему, прежде всего идет о калийных удобрениях - готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что из-за санкций в отдельных европейских портах простаивает большое количество российских удобрений. В двух эстонских портах, например, возник риск самопроизвольной детонации аммиакосодержащих удобрений российских производителей, которые невозможно реализовать на рынках Евросоюза из-за введенных против России санкций.

Крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии Achema приостановил работу 1 сентября в связи с ростом цен на газ и неуправляемым ростом себестоимости производства. Завод перестал работать в полную мощность еще с осени 2021 года, а теперь продолжит производить только почвогрунт и технический газ, отказавшись от основной специализации – синтеза азотных удобрений. Сложности испытывает еще один производитель удобрений - норвежская компания Yara, которая вынуждена сокращать выпуск удобрений в 3 раза из-за подорожания электричества.

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По материалам: uposters.ru

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